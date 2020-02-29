TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç oynandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç oynandı! - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç oynandı!

6 saat önce

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor: 2-1Ankara Demirspor-Eyüpspor: 1-0 Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç oynandı!, System.String[]

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor: 2-1


Ankara Demirspor- Eyüpspor: 1-0


Eyüpspor, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:23 
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