Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükselen Bandırmaspor'da parola şampiyonluk
Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükselen Bandırmaspor'da parola şampiyonluk - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükselen Bandırmaspor'da parola şampiyonluk

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla giren Bandırmaspor, 14. haftayı 30 puanla zirvede tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükselen Bandırmaspor'da parola şampiyonluk, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla giren Bandırmaspor, 14. haftayı 30 puanla zirvede tamamladı.

Son maçta deplasmanda Uşakspor'u 3-1 yenen bordo beyazlılar, bu sezon ilk kez lider oldu.

Yoluna namağlup devam eden Bandırma temsilcisinde teknik direktör Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının sezonu zirvede bitirmek olduğunu söyledi.

İyi oyunculardan kurulu olmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Uşakspor maçından önemli bir galibiyet alıp lider dönmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Maçın geneline baktığımızda oyun ve pozisyon anlamında üstünlüğü olan taraf bizdik. Rakibin beraberlik golünden sonra futbolcularımızın oyundan düşmeyerek maçı lehimize çevirmeleri önemliydi ve bunu başardılar. Skor lehimize olduktan sonra birçok pozisyondan faydalanamadık ama kazanmak çok önemliydi. Cezalı ve sakat futbolcularımızın yokluğunda forma giyen oyuncularımızı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum."

Hafta sonunda grubun güçlü takımlarından Ankara Demirspor ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatan Bozkurt, "Sahamızda oynayacağımız o maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanarak bulunduğumuz yeri pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Grupta 14 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik alan Bandırmaspor 31 gol attı, kalesinde 15 gol gördü. Bandırma temsilcisi, Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile namağlup 3 takımdan biri.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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