Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0
Son Dakika Spor Haber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Van Atatürk


Hakemler: Alpaslan Şen xx, Emre Aslan xx, Ömer Lütfü Aydın xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş xxx, Serdar Cansu xxx, Burçak Özkanca xxx, Samet Cantürk xxx, Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx, Sefa Küpeli xxx, Oktay Aydin xxx, Mehmet Sıddık İstemi xx (Emrah Tacir dk. 84 xx), Batuhan Er xxx, Osman Torun x (Tunç Murat Behram dk. 23 xxx)


Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir


Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut x, Rıdvan Türker x, Fatih Çiplak x, Gökhan Payal x, Yusuf Emre Kasal x (Emrullah Yıldırım dk. 56 x), Safa Ali Memnun x (Recep Türköz dk. 85 x), Hüseyin Cihan Avcu x (Yasin Abdioğlu dk. 73 x), Fatih Kamacı x, Cerem Talha Dinçer x, Haluk Türkeri x, Abdullah Topkara x


Teknik Sorumlu: Sadullah Zehir


Goller: Barış Sağır (dk. 36) (Vanspor FK)


Sarı Kartlar: Halik Türkeri (dk.30) (Kahramanmaraşspor), Serdar Cansu (dk. 54), Tunç Murat Behram (dk. 66), Barış Sağır (dk. 87), Salih Şenbaş (dk. 90+4), Burçak Özkanca (dk 90+5) (Van Spor FK) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraşspor, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


39 yıl sonra belediyesi el değiştiren Kırşehir'de, şehir merkezi girişine dev Atatürk posteri asıldı
Federasyon, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı itirazını reddetti! Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 18:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]