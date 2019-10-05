TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Sakaryaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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