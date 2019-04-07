Tff 2. Lig: Manisa Bbsk: 5- Menemen Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi. Manisa BBSK aldığı 3 puanla liderle arasındaki puan farkını da 6'ya indirmiş oldu.



Stat: Manisa Mümin Özkasap



Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Oğuz Terzi xx, Emrah Ünal xx



Manisa BBSK: Ersel xx, Emir xxx, Onur xx, Umut Kaya xxx, Ufukhan xxx, Cem xxx (Dk. 77 Fatih xx), Mehmet Yılmaz xxx (Dk. 54 Zafer Şensoy xx), Oğuzhan xxx, Erhan xxx, İsmail Haktan xxx, Sinan xxxx (Dk. 88 Mehmet Uysal ?)



Menemen Belediyespor: Amir x, Semih xx (Dk. 78 Umut x), Alberk x, Veli xx, Talha x, Murat xx, Taşkın xx, Mahmut xx (Dk. 46 Ercan x), Mustafa Şen xx, Okan x, Ali x (Dk. 58 Hüseyin x)



Goller: Dk. 35 ve Dk. 87 Sinan, Dk. 49 Cem, Dk. 82 Erhan, Dk. 84 İsmail Haktan (Manisa BBSK), Dk. 37 Veli (Menemen Belediyespor)



Sarı Kartlar: Sinan, Cem, Oğuzhan (Manisa BBSK), Alberk, Veli (Menemen Belediyespor)



Kırmızı Kart: DK. 41 Alberk (Menemen Belediyespor) - MANİSA

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