Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Manisa Bbsk: 5- Menemen Belediyespor: 1

Tff 2. Lig: Manisa Bbsk: 5- Menemen Belediyespor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi.

Tff 2. Lig: Manisa Bbsk: 5- Menemen Belediyespor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi. Manisa BBSK aldığı 3 puanla liderle arasındaki puan farkını da 6'ya indirmiş oldu.

Stat: Manisa Mümin Özkasap

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Oğuz Terzi xx, Emrah Ünal xx

Manisa BBSK: Ersel xx, Emir xxx, Onur xx, Umut Kaya xxx, Ufukhan xxx, Cem xxx (Dk. 77 Fatih xx), Mehmet Yılmaz xxx (Dk. 54 Zafer Şensoy xx), Oğuzhan xxx, Erhan xxx, İsmail Haktan xxx, Sinan xxxx (Dk. 88 Mehmet Uysal ?)

Menemen Belediyespor: Amir x, Semih xx (Dk. 78 Umut x), Alberk x, Veli xx, Talha x, Murat xx, Taşkın xx, Mahmut xx (Dk. 46 Ercan x), Mustafa Şen xx, Okan x, Ali x (Dk. 58 Hüseyin x)

Goller: Dk. 35 ve Dk. 87 Sinan, Dk. 49 Cem, Dk. 82 Erhan, Dk. 84 İsmail Haktan (Manisa BBSK), Dk. 37 Veli (Menemen Belediyespor)

Sarı Kartlar: Sinan, Cem, Oğuzhan (Manisa BBSK), Alberk, Veli (Menemen Belediyespor)

Kırmızı Kart: DK. 41 Alberk (Menemen Belediyespor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:40 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Manisa, Spor
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