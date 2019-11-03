Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti.


Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Şeref Taştan xx, Serhat Sağır xx, Eren Özçelik xx


Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mustafa xxx, Zafer xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Oğuz xxx, Erhan xxx, Onur xxx, Nizamettin xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 77 xx), Zahit xxx (Farhat dk. 64 xx), Serdar xxx (Sinan dk. 81 xx), Dilaver xxx


Tarsus İdman Yurdu: Barış x, Nurullah x, Ali Yavuz x (Emir dk. 42 x), Erkam x, Mehmet Cansın Çiçek x, Samet xx, Aytaç xx, İbrahim x, Mehmet Kaan Türkmen x (Artun dk. 46 x), Yakup xx, Sefa xx (Çağrı Yasak dk. 64 xx)


Goller: Zahit (dk. 15 ve 24), Serdar (dk. 21), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)


Sarı kart: Mustafa Çakır (Manisa FK) - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]