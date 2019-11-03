TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Şeref Taştan xx, Serhat Sağır xx, Eren Özçelik xx
Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mustafa xxx, Zafer xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Oğuz xxx, Erhan xxx, Onur xxx, Nizamettin xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 77 xx), Zahit xxx (Farhat dk. 64 xx), Serdar xxx (Sinan dk. 81 xx), Dilaver xxx
Tarsus İdman Yurdu: Barış x, Nurullah x, Ali Yavuz x (Emir dk. 42 x), Erkam x, Mehmet Cansın Çiçek x, Samet xx, Aytaç xx, İbrahim x, Mehmet Kaan Türkmen x (Artun dk. 46 x), Yakup xx, Sefa xx (Çağrı Yasak dk. 64 xx)
Goller: Zahit (dk. 15 ve 24), Serdar (dk. 21), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)
Sarı kart: Mustafa Çakır (Manisa FK) - MANİSA