TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1

10.10.2020 17:55
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup dördüncü hafta maçında Manisa FK, sahasında ağırladığı İnegölspor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup dördüncü hafta maçında Manisa FK, sahasında ağırladığı İnegölspor'u 5-1 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Erdem Değirmenci xx, Enes Berk Güçlü xx

Manisa FK: Ömer xx (Yusuf dk. 46 xx), Ahmet xx, Recep Burak xx, Emir Alagöz xx, Erhan xxx, Sertaç xxx, Mehmet Yılmaz xx, Nizamettin xxx (Mehmet Güven dk. 71 xxx), Hakan xx (Ferhat dk. 76 xx), Zahit xx (Çağrı dk. 79 xx), Serdar xx (Tayyip dk. 71 xx)

İnegölspor: Gökhan Siverek x, Gökhan Kurumuş x, Ogün x (Bilal dk. 82 x), Fatih x, Caner x, Selimcan Temel x, Metin x (Erdi Can dk. 77 x), Emir Özsoy x (Oğuz dk. 35 x), Ali x (Fatih dk. 77 x), Abdulkadir xx (Selim Can İnci dk. 68 x), Ahmet Hakan x

Goller: Nizamettin (dk. 9 pen.), Erhan (dk. 11), Emir Alagöz (dk. 63), Sertaç (dk. 67), Mehmet Güven (dk. 83) (Manisa FK), Abdulkadir (dk. 42) (İnegölspor)

Kırmızı kart: Fatih (dk. 29) (İnegölspor)

Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Manisa FK) - MANİSA

TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Alagöz, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1 - Son Dakika Spor

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