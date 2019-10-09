Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2

TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2

53 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup etti.


Stat: Mümin Özkasap Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Armağan Çekinmez xx, Berkay Daban xx


Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mustafa xx, Zafer xx, Erhan xx, Nizamettin xx (Emir dk. 84 ?), Onur xx (Ferhat dk. 63 xx), Mehmet xx, Dilaver xx (Çağrı dk. 69 xx), Oğuz xx, Zahit xxx, Serdar xxx


1922 Konyaspor: İsmet x, Seydi x, Ahmet x, Yılmaz x, Alper xx, Kadir xx, Nurettin x, Alpay x (Serdar Aydın xx), Doğancan x(Burak dk. 34 x), Samet x, Celal xx (Ekrem dk. 77 x)


Goller: Zahit (dk. 8 ve 18), Serdar Deliktaş (dk. 31, 79 ve 82), Dilaver (dk. 33) (Manisa FK), Yılmaz (dk. 13), Celal (dk. 61) (1922 Konyaspor)


Sarı kartlar: Celal, Nurettin (1922 Konyaspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
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