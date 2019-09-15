TFF 2. Lig: Manisa FK: 6- Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 yendi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu (xx), Okan Akbal (xx), Sinan Bilen (xx)
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci (xx), Zafer (xx), Taha Can (xxx), Mehmet (xx), Oğuz (xxx), Erhan (xx) (Dk. 56 Çağrı xxx), Onur (xx), Umut (xxx), Volkan (xxx), Dilaver (xx) (Dk. 77 Ferhat xx), Serdar (xxxx) (Dk. 85 Sinan)
Hekimoğlu Trabzon: Bekir (x), Miraç (xx), Maksut (x), Oğuzhan (xxx), Samet (x), Dede (x) (Dk. 85 Hakan), Emrullah (x) (Dk. 56 Muhammet Haşim xx), Musa Caner (x) (Dk. 61 Ali x), Bahadır (xx), Taha (xx), Volkan (x)
Goller: Dk. 23 - Dk. 44 - Dk. 61 - Dk. 85 Serdar, Dk. 25 Volkan, Dk. 82 Çağrı (Manisa FK) - Dk. 40 Miraç, Dk. 54 (P) Taha, Dk. 67 Oğuzhan (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı Kartlar: Erhan, Dilaver, Çağrı (Manisa FK) - Emrullah, Maksut (Hekimoğlu Trabzon) - MANİSA