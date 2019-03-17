Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 0 - Gümüşhanespor: 3

Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 0 - Gümüşhanespor: 3

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.

Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 0 - Gümüşhanespor: 3, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Sabit Selvi xxx, Serdar İla xxx, Tuncay Ercan xxx

Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar x, Alper Kadir Duruk x (Enis Durak dk. 73 x), Seydi Kayasoy xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Hamit Kulya x (İsmail Güven dk. 65 x), Egehan Gök xx, Selçuk Öztürk x (Olcay Turhan dk. 60 x), Berkay Görmez xx, Emirhan Özyaşar xx, Musa Caner Aktaş x, Süleyman Güneş x

Gümüşhanespor: Mesut Balkan xxx, Muharrem Doğan xxx, Fırat Arıkan xxx (Enver Yıldız dk. 31 xx), Menderes Önkuzu xxx (Burak Sarı dk. 65 xx), Kadir Ari xxx, Ahmet Güven xxx, Kevin Odabaşı xxx, Murat Kayalı xxx, Altuğ Taş xxx (Tekin Adar dk. 85 xxx), Sancar Yıldırım xxx, Mert Çakar xxx

Goller: Ahmet Güven (dk. 23), Tekin Adar (dk. 87 ve 89) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Selçuk Öztürk, Olcay Turhan, İsmail Güven (Niğde Anadolu FK), Murat Kayalı (Gümüşhanespor) - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:23 Kaynak: İHA

İsmail Güven, Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Niğde, Spor
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