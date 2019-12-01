Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0- Uşakspor: 2
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0- Uşakspor: 2 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0- Uşakspor: 2

6 saat önce

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 15.hafta maçında evinde karşılaştığı Uşakspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0- Uşakspor: 2, System.String[]

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 15.hafta maçında evinde karşılaştığı Uşakspor'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Onur Bingöl xx, Emir Kılıçarslan xx, Kadir Kantekin xx


Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe xx, (Mustafa Hakkı Peker xx, Embiya Ayyıldız dk.61 x), Aykut Çolakoğlu xx, Recep Yemişci xx, Yusufcan Esendemir xx, Metehan Yılmaz xx, Berkin Taşkın xx, Fatih Ateş xx, Atalay Yıldırım x dk.64 ), Emirhan Özyaşar xx, Altar Han Hidayetoğlu xx, Hakkı Yıldız xx, Kadir Yurttadur x dk.83)


Uşakspor: Ersin Aydın xxx, Berkay Özer xxx, (Ali Say xxx, Feyyaz Aydil xx dk.55), (Emre Demir xxx, Mehmet Bektaş xx dk.67), Ozan Pekdemir xxx, (Kadir Ari xxx, Selim Dilli xx dk.90 ), Ömer Akyörük xxx, Abdullah Balıkçı xxx, Alpay Kodaş xxx, Berat Çetinkaya xxx, Erdi Zengin xxx


Sarı kartlar : Mustafa Hakkı Peker dk.58, Hakkı Yıldız dk.76, Recep Yemişci dk.83 (Niğde Anadolu FK)


Alpay Kodaş dk.19, Emre Demir dk.58 (Uşakspor)


Goller: Berkay Özer dk.36, Kadir Ari dk.85(Uşakspor) - NİĞDE

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Bingöl, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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