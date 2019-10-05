TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) seçilen futbolcuların oluşturduğu Niğde Anadolu FK, Birevim Elazığspor ile evinde oynadığı maçtan 1-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi