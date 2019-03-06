Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

47 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

Stad: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xxx, Barış Çardaklı, xxx, Salim Şanlıer xxx,

Niğde Anadolu Fk: Ali xxx, Seydi xxx, Yusuf xxx, Mustafa xxx (İsmail dk. 72 xx), Emirhan xxx, Süleyman xxx (Arda dk. 83 ?), Egehan xxx, Onur xxx, Musa xxx (Olcay dk. 75 xx), Selçuk xxx, Berkay xxx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi xx, Ömer xx (Muhammet dk. 79 ?), Oğuz xx, Volkan xx, Yiğitcan xx, Hasan xx, Nezir xx (Ercan dk. 66 x), Mehmet xx, Furkan xx, Bünyamin (Yusuf dk.83 ?), Gökhan xx

Goller: Yusuf (dk. 3), Süleyman (dk. 62) (Niğde Anadulu FK), Gökhan (dk. 40) (Amed Sportif Faaliyetler) - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Çardaklı, Türkiye Futbol Federasyonu, Niğde, Spor
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