Tff 2. Lig: Niğde Anadolu Fk: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde
Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.
Stad: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xxx, Barış Çardaklı
, xxx, Salim Şanlıer xxx,
Niğde Anadolu Fk: Ali xxx, Seydi xxx, Yusuf xxx, Mustafa xxx (İsmail dk. 72 xx), Emirhan xxx, Süleyman xxx (Arda dk. 83 ?), Egehan xxx, Onur xxx, Musa xxx (Olcay dk. 75 xx), Selçuk
xxx, Berkay
xxx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi xx, Ömer xx (Muhammet dk. 79 ?), Oğuz xx, Volkan xx, Yiğitcan xx, Hasan xx, Nezir xx (Ercan dk. 66 x), Mehmet xx, Furkan xx, Bünyamin (Yusuf dk.83 ?), Gökhan xx
Goller: Yusuf (dk. 3), Süleyman (dk. 62) (Niğde Anadulu FK), Gökhan (dk. 40) (Amed Sportif Faaliyetler) - NİĞDE