TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0 - Son Dakika Spor

TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0

6 saat önce

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, ilk yarının son maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi.

TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0, System.String[]

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, ilk yarının son maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi.


Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler : Burak Olcar xx, Suha Adıyaman,xx Gökhan Çoşar xx


Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe xxx, (Mustafa Hakkı Peker xxx, Berkay Tekin xx dk. 88), Aykut Çolakoğlu xxx, Recep Yemişci xxx, Yusufcan Esendemir xxx, Metehan Yılmaz xxx, Atalay Gürel xxx, Berkin Taşkın xxx, (Atalay Yıldırım xxx, Fatih Ateş xx dk.75 ), Altar Han Hidayetoğlu xxx, (Hakkı Yıldız xxx, Embiya Ayyıldız xx dk.62)


Sivas Belediyespor: Sercan Yılmaz xx, Safa Yıldırım xx, Serkan Yavuz xx, Mete Sevinç xx, Eray Ataklı xx, Taner Yalçın x dk.75), Mustafa Aydın xx, (Burak Asan xx, Mustafa Aydoğdu x dk.65 ), Kerem Kaya xx, Osman Bayrak xx, Şevki Çınar xx, (Erdem Günel xx, Fatih Ayık x dk.57)


Sarı kartlar: Hakkı Yıldız, Recep Yemişci, Muhammed Taha Tepe (Niğde Anadolu FK) Burak Asan, Kerem Kaya, Mustafa Aydoğdu, Taner Yalçın (Sivas Belediyespor)


Goller: Dk.49 Aykut Çolakoğlu, 56 ve 61 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK) - NİĞDE

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhammed Taha, Sivas, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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