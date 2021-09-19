TFF 2. Lig: Pazarspor: 3 Ankara Demirspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor , konuk ettiği Ankara Demirspor 'u 3-2 mağlup etti.

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok