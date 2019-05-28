Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig play-off finali
Son Dakika Spor Haber

TFF 2. Lig play-off finali

1 saat önce

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.

TFF 2. Lig play-off finali, System.String[]
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı.
Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi.
Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikmenin ardından stadı kaplayan meşale dumanlarına rağmen maç başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:00 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:11:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig play-off finali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]