TFF 2. Lig Play-off finali Mete Kalkavan'ın
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Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek.
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:20 Kaynak: İHA
Yarın Bursa'da oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini yönetecek hakemler açıklandı. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselecek takımın belirleneceği mücadelede Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. - İSTANBUL
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