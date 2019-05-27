TFF 2. Lig Play-off finali Mete Kalkavan'ın

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek.

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek.



Yarın Bursa'da oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini yönetecek hakemler açıklandı. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselecek takımın belirleneceği mücadelede Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hatayaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti ve Finale Yükseldi

Ligden Düşen Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş: Bu Sene Küme Düşme Olmasın

1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu

Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması