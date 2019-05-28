TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
14 dakika önce
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: AA
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