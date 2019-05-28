Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Son Dakika Spor Haber

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

14 dakika önce

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi., System.String[]
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:51:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]