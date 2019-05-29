Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira
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TFF 2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira

18 dakika önce

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı TFF 2. Lig play-off finaline ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar tespit edildi.

TFF 2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira, System.String[]
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı TFF 2. Lig play-off finaline ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar tespit edildi.
Bursaspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fatih Karagümrük takımının zaferiyle tamamlanan maçın ardından TFF gözlemcisi ile birlikte statta inceleme yapıldı.
İncelemelerde, Fatih Karagümrük taraftarlarının bulunduğu Bursaspor 1963 Tribünü'nün koltukları ve televizyon ekranlarının, VİP tribündeki koltuklar ile Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribündeki koltukların büyük bölümünün hasar aldığı görüldü.
Atılan meşalelerin de zeminde hasara yol açtığı vurgulanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.
Öte yandan, stat tuvaletleri ile takım soyunma odalarında da önemli maddi hasar oluştuğu vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:56 Kaynak: AA
Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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