TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçlarını kazanan Manisaspor Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi.

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçlarını kazanan Manisaspor Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi.

Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakalarında Manisaspor Futbol Kulübü İnegölspor'u 3-0, Sancaktepe Futbol Kulübü Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Ankara Demirspor Sakaryaspor'u 2-1, Tuzlaspor ise GMG Kastamonuspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Ankara Demirspor-Tuzlaspor, Manisaspor Futbol Kulübü-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmaları yapılacak.

TFF 2. Lig Play-Off'ta 24 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelelerinin galipleri, 28 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 21:29 Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:03 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
21:29
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]