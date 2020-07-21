TFF 2.Lig Play-Off Yarı Finalinde eşleşmeler belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final müsabakaları Antalya'da oynandı. 20.00'de başlayan mücadelelerde Manisa FK rakibi İnegöl'ü 3-0, Sancaktepe ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1'lik skorla yendi.



22.00 başlayan diğer iki mücadelede; Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor ise Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Bu skorlarla Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adlarını yarı finale yazdırdı.



TFF 2. Lig Yarı Final Maçları



24 Temmuz Cuma



20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor



22.00 Manisa FK-Sancaktepe