TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Şeref Taştan xx, Abdülhamit Söyler xx, Serhat Sağır xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu x, Abdulaziz Solmaz xx, Berk İsmail Ünsal xx, Alper Tursun xx, Nuri Fatih Aydın x (Onur Eriş dk. 28 xx), Sinan Özkan xx (Okan Eken dk. 46 xx), Azad Filiz xxx, Hamza Özdemir xx (Ö. Alp Kulga dk. 73 x), Berkan Can Değirmencioğlu xx


Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Fırat Arıkan x, Feyyaz Belen xx, Sinan Akaydın xx (Tayyib Kanarya dk. 67 x), Erkan Taşkıran x, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç x, Selçuk Alibaz xx, Halil İbrahim Sönmez x (Doğan Can Davas dk. 86 ?), İrfan Başaran xx (Benhur Keser dk. 74 x)


Gol: Okan Eken (dk. 90) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Azad Filiz, Serkan Odabaşoğlu, Okan Eken (Sakaryaspor), Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Tayyib Kanarya (Bandırmaspor) - SAKARYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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