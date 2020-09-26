TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Eyüpspor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Sakaryaspor evinde Eyüpspor ile berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Vural Gül xx, Mehmet Dura xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir x (Özkan Taştemur dk. 46 xx), Caner Koca xx (Azad Filiz dk. 87 x), Berk İsmail Ünsal xx (Hasan Bilal dk. 90 ?), Muhammet Reis xx, Devrim Taşkaya xx (Alpay Koçaklı dk. 72 x), Mehmet Boztepe x (Abdulaziz Solamaz dk. 46 xx), Hakan Aslantaş xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Serdar Cansu xx, Bülent Uzun xx, Kemal Tokak xx, Taha Can Velioğlu xx, Taşkın İlter xx, Mikail Okyar xx (Timur Temeltaş dk. 70 x), Muhammed Akarslan xx (Alp Tutar dk. 85 ?), Okan Baydemir x (Onur Eriş dk. 59 x), Sadık Baş xx, Taha Balcı x (Murat Yılmaz dk. 59 x)
Goller: Sadık Baş (dk. 40) (Eyüpspor), Devrim Taşkaya (dk. 56) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Emrullah Şalk (dk. 83) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muhammed Akarslan, Mikail Okyar (Eyüpspor), Alpay Koçaklı (Sakaryaspor) - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:10 - Kaynak: İHA
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