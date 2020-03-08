TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0

7 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.


Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değermenci xx, Murat Erölmez xx, Gökhan Alkayalar xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Denis Taşkesen dk. 87 ?), Abdulaziz Solmaz xx (Sinan Özkan dk. 84 ?), Berk İsmail Ünsal xxx, Alper Tursun x, Hasan Bilal xx (Barış Örücü dk. 65 x), Onur Eriş xxx, Azad Filiz x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx


Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe x, Rıza Efendioğlu xx, Metehan Yılmaz x, Ali Mert Aydın xx, Atalay Gürel xx (Aykut Çolakoğlu dk. 87 ?), Atalay Yıldırım x (Hakkı Yıldız dk. 76 x), Hüseyin Altuğ Taş xx, Altar Han Hidayetoğlu xx, Emir Can Sayar xx, Berkin Taşkın xx (Şahan Akyüz dk. 90+ ?), Recep Yemişçi xx


Gol: Berk İsmail Ünsal (dk. 6) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan, Berk İsmail Ünsal, Azad Filiz (Sakaryaspor), Recep Yemişçi, Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu) - SAKARYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Futbol, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi? Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 23:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]