TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Bodrumspor: 6

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor'a 6-2 mağlup oldu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Bayram Başkan xx, Muhammet Yıldız xx, Umut İncili xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Nuri Fatih Aydın xx (Berk İsmail Ünsal dk. 46 xx), Muhammet Reis xx, Devrim Taşkaya xx (Hasan Bilal dk. 46 x), (Abdulaziz Solmaz dk. 71 x), Ali Özgün xx, Mehmet Boztepe xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Özkan Taştemur xx (Oğuzhan Kayar dk. 58 xx), Çağrı Ortakaya xx, Ümit Yasin Arslan xx
Bodrumspor: Gökdeniz Yılmaz xx, Erkan Değişmez xx (Hüseyin Erkan dk. 85 ?), Harun Kavaklıdere xxx, Oğuzhan Türk xx (İsmail Tarım dk. 90 ?), Sergen Yatağan xx, Medeni Bingöl xx, Orhan Aktaş xx, Ozan Sol xxx (Kayahan Karagöl dk. 90 ?), Muhammet Aran xx, Celal Dumanlı xx (Cenk Şen dk. 46 xx), Batuhan Berkay Fındık xx
Goller: Devrim Taşkaya (dk. 54), Ali Özgün (dk. 89) Sakaryaspor, Ozan Sol (dk. 21, 42, 52), Oğuzhan Türk (dk. 54), Harun Kavaklıdere (dk. 84, 90) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Oğuz Çalışkan, Ümit Yasin Arslan, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Muhammet Reis (Sakaryaspor), Celal Dumanlı, Muhammet Aran, Gökdeniz Yılmaz (Bodrumspor) - SAKARYA
- Kaynak: İHA
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