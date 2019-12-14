TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0

7 saat önce

0 yendi.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0, System.String[]

0 yendi.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Bayram Başkan xx, Yakup Keçeci xx, Mehmet Özer xx


Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Ercan xx, Erkam xx, Gökhan Meral xx, Guido xx, İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 65 x), Gökhan Alsan xxx (Ramazan dk. 90 ?), Ferhat xx, Bahattin x (Ahmethan dk. 65 x), Atabey xxx


1922 Konyaspor: Kadem x, Seydi xx, Anıl x, Ahmet Önay x, Adem Eren x, Burak xx, Nurettin x (Alpay dk. 72 x), Güray x (Doğan dk. 77 x), İbrahim x (Ali Ayhan dk. 86 ?), Celal x, Seddar x


Goller: Atabey (dk. 24), Gökhan Alsan (dk. 74) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Caner, Gökhan Meral (Samsunspor), Anıl, Ahmet Önay, Adem Eren, Doğan, Celal (1922 Konyaspor) - SAMSUN

Gökhan Meral, Samsunspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
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