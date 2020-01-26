TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0

0 yendi. Karşılaşmadan elde edilen hasılat, Elazığ'da depremzedelere yardım olarak gönderilecek.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Filiz xx, Sefa Özcan xx, Samet Özkul xx
Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Gökhan Meral xx, Guido x (Halil İbrahim dk. 77 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 62 x), Gökhan Alsan xxx, Ferhat x, Bahattin x (Ahmethan dk. 70 x), Atabey x
Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz x, Abdullah Çalık x, Lider Koç xx, Emrah Taysı xx, Eren Tokat x, Hazarhan x (Salih Sefercik dk. 31 x), Ahmet Karaman x (Nezir dk. 78 x), Zeki Korkmaz x, Ömer Bozan x, Mert Bayındır x (Yasin dk. 46 x), Ahmet Sun x
Goller: Gökhan Alsan (dk. 6 ve 70) (Samsunspor)
Sarı kart: Zeki (Başkent Akademi FK) - SAMSUN