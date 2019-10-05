TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 2

2 berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ufuk Uğurlu xx, Ferdi Karadoruk xx
Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Erkam Reşmen x (Guido dk. 46 x), Ramazan x, Kubilay Yavuz xx, Gökhan Alsan xx, Ferhat x (Aytaç dk. 53 x), Ahmethan x (Atabey dk. 46 xxx), Bahattin xx
Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mustafa xx, Salih xx, Erhan xxx, Onur x (Ferhat dk. 77 x), Umut x (Nizamettin dk. 39 xx), Mehmet Yılmaz xx, Dilaver xx, Oğuz xx, Zahit xxx, Serdar x (Sinan dk. 66 x)
Goller: Atabey (dk. 72 ve 75 (Yılport Samsunspor), Erhan (dk. 37), Zahit (dk. 45) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Erkam, Caner, İrfan Buz (T. Direktör) (Yılport Samsunspor), Onur, Mehmet, Ferhat (Manisa Futbol Kulübü) - SAMSUN