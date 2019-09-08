Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0
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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0

8 dakika önce

0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0, System.String[]

0 mağlup etti.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Aydın xx, Serdar Soydan xx, Abdülhamit Söyler xx


Samsunspor: Nurullah xx, Aytaç xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Enes xx, Samed Hakan xx, Gökhan Alsan xx, Guido x(Ramazan dk. 76 x), Kubilay xx, Samet Asatekin x(Ahmethan dk. 60 x), Atabey x (Bahattin dk. 65 xx)


Pendikspor: Mehmet Cinpir x, Süheyl x, Berk x, Fatih x, Erdinç xx, Ömer Can x(Yakup dk. 83 ?), Bekir x(Gökhan dk. 67 x), Mahmut x, Ahmet Yazar x (Mehmet Çınar dk. 75 x), Oktay Balcı x, Ozan x


Sarı Kartlar: Gökhan Meral, Ramazan (Samsunspor), Mehmet, Fatih, Berk (Pendikspor)


Gol: Kubilay (dk. 82), Bahattin (dk. 89) (Samsunspor) - SAMSUN

Gökhan Meral, Pendikspor, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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