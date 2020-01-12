TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Gümüşhanespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Gümüşhanespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Gümüşhanespor: 0

6 saat önce

0 yenerek, bu yıl ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Gümüşhanespor: 0, System.String[]

0 yenerek, bu yıl ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Batuhan Gültek xx, Sezgin Altun xx, Eren Özçelik xx


Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xxx, Recep Burak xx, Erkam xx, Gökhan Meral xx, Guido x (Halil İbrahim dk. 61 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 72 x), Gökhan Alsan xxx, Ferhat xx, Bahattin xx, Atabey xxx (Ramazan dk. 80 x)


Gümüşhanespor: Ogün Alkan x, Burak Değirmen x, Sancar xx, Furkan Mızrak x, Mehmet Menderes x (Tekin dk. 88 ?), Raif x, Mert Çakar x, Tugay Adamcıl xx, Muharrem Efe x (Murat Kayalı dk. 83 ?), Hasan Kaşıkara x (Batuhan dk. 90 ?), İlke Tankul x


Goller: Atabey (dk. 38), Gökhan Alsan (dk. 44 ve 69) (Samsunspor)


Sarı kartlar: İlyas, Recep, Gökhan Meral (Samsunspor), Burak (Gümüşhanespor) - SAMSUN

Gümüşhanespor, Gökhan Meral, Samsunspor, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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