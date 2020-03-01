TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

7 saat önce

1 yendi.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1, System.String[]

1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 10 maça çıkarttı.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Önsal xx, Suat Güz xx, Mehmet Akıncık xx


Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xxx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xxx, Gökhan Meral xxx, Ercan Yazıcı xxx, İlyas Kubilay x (Bahattin dk. 66 xx), Oğuz Gürbulak xx, Burak Çalık xxx, Guido xxx (Halil İbrahim dk. 70 x), Atabey Çiçek xx (Erkam dk. 89 ?)


İnegölspor: Şener Özcan x, Gökhan Kurumuş x, Enes Bayır x, Abdullah x, Bilal Özdemir x, Tayfun Pektürk x, Batuhan Salman x, Selimcan x (Cumhur dk. 35 x), Hacı Mustafa xx, Cengiz Ötkün xx (Görkem dk. 83 ?), Ahmet Şahin x (Raif dk. 89 ?)


Goller: Guido (dk. 6 ve 28), Burak (dk. 31), Bahatin (dk. 86) (Samsunspor), Cengiz (dk. 23) (İnegölspor)


Sarı kartlar: Ahmet Şahin, Enes (İnegölspor) - SAMSUN

Mehmet Akıncık, İnegölspor, Samsunspor, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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