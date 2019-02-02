Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Sancaktepe Belediyespor: 1 - Yılport Samsunspor: 0

Tff 2. Lig: Sancaktepe Belediyespor: 1 - Yılport Samsunspor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sancaktepe Belediyespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Tff 2. Lig: Sancaktepe Belediyespor: 1 - Yılport Samsunspor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sancaktepe Belediyespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Cihan Aydın xx, Suha Adıyaman xx, Serdar Akarsu xx

Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış xx, Mehmet Çoban xx, Recep Yılmaz x, Erbay Eker xx, Can Aktav xx, Melik Derin x (Oğuzhan Acar dk. 85 ?), Alaattin Ok xx, Oğuzhan Erdoğan x(Mert Örnek dk. 69 x), Mehmet Tosun x, İrfan Akgün xx, Abdülkadir Akyıldız x (İsmail Düzgün dk. 62 x)

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın x, Aytaç Sulu x, Nuri Terliksiz x, Erhan Kartal x, Canberk Dilaver xx, Savaş Yılmaz x (Oğuz dk. 69 x), İlyas Yavuz x, Yılmaz Özeren x (Bahattin dk. 57 x), Erhan Şentürk x, Samet Asatekin x (Onur dk. 46 x) Abdülkadir Özden x

Gol: Mehmet Tosun (dk. 34) (Sancaktepe Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Mehmet Tosun (dk. 64), Oğuzhan Erdoğan (dk. 90 yedek kulübesinde) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kartlar: Recep Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor), Ahmet Altın, Nuri Terliksiz, Savaş Yılmaz, Canberk Dilaver (Yılport Samsunspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Sancaktepe, Spor
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