TFF 2. Lig: Serik Belediyespor Sivas Belediyespor : 0 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, kendi sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: İsmail Oğan

Hakemler: Şevket Teker xx, Oğuz Akyüz xx, Barış Sun xx

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Çınar Tarhan xx, Furkan Yaman xx, Sinan Kalaycı x (dk.73 Fuat Bavuk x), Gökhan Payal x, Yusuf Onur Arıkan x (dk.60 Atakan Cangöz x), İbrahim Hırçın xx, Zafer Şensoy x (dk.60 Burak Göksel x), Sebahattin Usta x (dk.60 Ahmet Abdullah Çakmak x), Burak Sürmeli x (dk.60 Atakan Arslan x), Okan Yıldız xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (dk. 85 Muhammet Furkan Işık ?), Ozan Kılıçoğlu xx (dk. 78 Mustafa Aydın x), Timur Kosavalı xx (dk.85 Oğuzhan Bozkurt x), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xxx, Abdullah Topkara xx (dk. 64 Mahmuthan Samet Acar xx), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx

Goller: Dk.46 Ozan Kılıçoğlu, Dk.54 Abdullah Topkara, Dk.81 Yücel Candemir (Sivas Belediyespor)

Sarı Kart: Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor) - Timur Kosavalı, Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor) - ANTALYA