Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Pendikspor: 2
12 dakika önce
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Pendikspor deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Pendikspor deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Mustafa Murat Oğuz xx, Onur İçyer xx, Abdulkadir Döner xx
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Halil İbrahim Can xx, Ercüment Eray Ataklı x, Berkay Öztuvan xx, Emrah Bedir xx, Güray Gazioğlu x (Gökhan Çırak dk. 46 xx), Serkan Yavuz x, Alperen Pak xx (Fatih Çiplak dk. 72 xx), Ali Aydın xx, Kerem Kaya xx, İbrahim Sürgülü x (Ali Zorlu dk. 56 xx)
Pendikspor: Emre Aydın xx, Fatih Çerlek xxx, Süheyl Çetin x, Ahmet Yazar xx, Oktay Balcı xx, Gökhan Sürücü x (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 57 xx), Erdem Koçal xxx, Tunay Acar xxx, Berkan Afşarlı xx, Ozan Papaker xx (Taha Tunç dk. 90 ?), Mahmut Caner Alioğlu xx (Erdinç Çepoğlu dk. 76 xx)
Goller: Gökhan Çırak (dk. 48) (Sivas Belediyespor), Erdem (dk. 12), Oktay (dk. 35) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Emrah Bedir, Berkay Öztuvan, Serkan Demirol (Sivas Belediyespor) - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
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