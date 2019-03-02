Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

7 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Mehmet Vargün xxx, Şenol Bektaş xxx

Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün xx, Murat xx, Serkay xx, Güray xx (Emre dk. 80 ?), Serkan Yavuz xx, Alperen xx (Gökhan dk. 73 x), Ali xx, Kerem xx, Alpay xx (Eray dk. 66 x), Mustafa xx, Ömer Faruk xx

Teknik Sorumlu: Şenol Kürkçüoğlu

Tokatspor: Akın xx, Emrah xx, Azat xx, Onur xx, Noyan xx, Ömer Kandemir xx, Ömer Alp Kulga xx, Anıl xx, Berat xx (Muhammet dk. 58 xx), Doğan xx (Fırat dk. 67 xx), Ahmet xx (Enes dk. 86 ?)

Teknik Sorumlu: Hasan Akçaylı

Goller: Ali (dk. 87) (Sivas Belediyespor), Fırat (dk. 83) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Gökhan (Sivas Belediyespor), Ahmet, Ömer Kandemir, Ömer Alp Kulga (Tokatspor) - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor
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