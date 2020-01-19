TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor, sahasında ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor, sahasında ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.


Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Adem Şahan xx, Musa Murat Emre xx


Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 74 xx), Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xxx (Gencay Erten dk. 85 ?), Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xxx, Furkan Parsak xx (Taner Yalçın dk. 90 ?), Osman Bayrak xx, Şevki Çınar xxx, Fatih Çolak xxx, Mete Sevinç xx


Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Egemen Gençalp xx, Emirhan Subaş xxx, Batuhan Ayvaz xx (Emre Işık dk. 90 ?), Oğuzhan Türk xx, Emre Özkan xxx, Gökhan Yılmaz xx (Fatih Bektaş dk. 77 ?), Hüseyin Erkan xxx, Emrecan Yıldızhan xx (Celal Dumanlı dk. 46 x), Timur Kosovalı xxx, Medeni Bingöl xx, Hikmet Balioğlu xx


Goller: Ercüment Eray Ataklı (dk. 4), Hikmet Balioğlu (dk. 77 k.k) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Timur Kosovalı, Oğuzhan Türk, Emre Özkan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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