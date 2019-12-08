Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.


Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Hamdi Tontu xx, Boran Turhan xx


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xx, Onur Uslucan xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 80 ?), Burak Asan xxx (Onur Erdem Günel dk. 86 ?), Serkan Yavuz xx, Osman Bayrak xx, Şevki Çınar xx, Ömer Faruk Emeç xxx (Taner Yalçın dk. 89 ?), Mete Sevinç x


Bandırmaspor: Zülfükar Özer xx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx (Oğulcan Şahin dk. 67 x), Sinan Akaydın xx, Adem Alkaşı xx, Abdullah Karmıl xx, Doğan Can Davas xx (Timur Kosovalı dk. 83 x), Hüseyin Bak xx, Benhur Keser xx, Ali Kucik x (Batuhan Karadeniz dk. 46 xx), Rıdvan Koçak xx


Goller: Burak Asan (dk. 15), Ömer Faruk Ermeç (dk. 47), Ercüment Eray Ataklı (dk. 82) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Burak Asan, Mete Sevinç, Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ali Kucik (Bandırmaspor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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