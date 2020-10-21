Kardemir Karabükspor : 4-1

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Giray Kara (xx)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Karabükspor'u 4-1 mağlup etti. 29'uncu dakikada kullanılan serbest vuruşta defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sezer Gündüz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-155'inci dakikada Emre Şahin'in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Ali Say, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-158'inci dakikada Şevki Çınar'ın pasında ceza sahasına giren Uğur Mustafa Türk plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-160'ıncı dakikada Uğur Mustafa Türk'ün pasında defansın arkasına sarkan Emre Şahin ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-189'uncu dakikada defansın hatasında topla buluşan Şevki Çınar, ceza sahasında yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla gönderdi. 4-1

Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

- Sivas