Son Dakika Haberleri: TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un kongresi ertelendi
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TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un kongresi ertelendi

57 dakika önce

Zonguldak Kömürspor'un olağan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için 1 hafta ertelendi.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un kongresi ertelendi, System.String[]
Zonguldak Kömürspor'un olağan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için 1 hafta ertelendi.

TFF 2.Lig temsilcimiz Zonguldak Kömürspor, mevcut Başkan Süleyman Caner'i tek liste aday göstererek bugün saat 14: 00'da kulüp binasında olağan kongresini gerçekleştirecekti. Ancak kırmızı lacivertli takımın kongresi çoğunluk sağlanamadığı için 1 hafta erteledi. Zonguldak Kömürspor'un kongresi 3 Temmuz Çarşamba günü saat 14: 00'da kulüp binasında yapılmasına karar verildi. Zonguldak Kömürspor'un yapılacak olan 2'inci kongrede çoğunluğu oluşturarak güçlü bir yönetim oluşturması planlanıyor. Öte yandan Kırmızı Lacivertli takımın kongresini ertelemesinin ardından ise prensip anlaşmasına vardığı yeni teknik patron Serkan Afacan ve iç ve dış transfer çalışmaları da askıda kaldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor
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