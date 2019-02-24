Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Tuzlaspor: 3

Tff 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Tuzlaspor: 3

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Tff 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Tuzlaspor: 3, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Tarsus Burhanettin Kocamaz

Hakemler: Semih Kurt xx, Cankut Gönenç xx, Tuncay Ercan xx

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen x, Gökhan Sinanoğlu x, Onur Güney x, Eren Tokat x, Sefa Durmuş x, Abdurrahman Canlı x (Okan Yıldız dk. 72 x), Nurullah Kaya x, Yılmaz Can Taşkıran x, Samed Karakoç xx, Abdullah Halman x (Mustafa Yılmaz dk. 65 x), Emir Can Sayar x (Kazım Çelik dk. 66 x)

Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Doğan Can Otman xxx, Bülent Uzun xxx, Ozan Tahtaişleyen xxx, Tarık Mayhoş xxx, Gökcan Kaya xxx, Sadık Baş xxx, Mehmet Özdıraz xxx, Muhammed Akarslan xx (Berat Ali dk. 78 x), Erdi Zengin xx (Taner Yıldız dk. 66 xx), Murat Yılmaz xxx (Eren Görür dk. 80 ?)

Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 3), Sadık Baş (dk. 65), Murat Yılmaz (dk. 68) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Gökhan Sinanoğlu (Tarsus İdman Yurdu), Muhammed Akarslan (Tuzlaspor) - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:02 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus, Spor
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