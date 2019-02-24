Tff 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Tuzlaspor: 3

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Tarsus
İdman Yurdu, sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Tarsus Burhanettin Kocamaz
Hakemler: Semih Kurt xx, Cankut Gönenç xx, Tuncay Ercan xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen x, Gökhan Sinanoğlu
x, Onur Güney
x, Eren Tokat
x, Sefa Durmuş x, Abdurrahman Canlı x (Okan Yıldız
dk. 72 x), Nurullah Kaya x, Yılmaz Can Taşkıran
x, Samed Karakoç xx, Abdullah Halman
x (Mustafa Yılmaz dk. 65 x), Emir Can Sayar x (Kazım Çelik
dk. 66 x)
Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Doğan Can Otman xxx, Bülent Uzun
xxx, Ozan Tahtaişleyen
xxx, Tarık Mayhoş xxx, Gökcan Kaya xxx, Sadık Baş
xxx, Mehmet Özdıraz xxx, Muhammed Akarslan
xx (Berat Ali dk. 78 x), Erdi Zengin xx (Taner Yıldız
dk. 66 xx), Murat Yılmaz
xxx (Eren Görür dk. 80 ?)
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 3), Sadık Baş (dk. 65), Murat Yılmaz (dk. 68) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Gökhan Sinanoğlu (Tarsus İdman Yurdu), Muhammed Akarslan (Tuzlaspor) - MERSİN