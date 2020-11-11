TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Elazığspor : 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, kendi sahasında Elazığspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Tarsus
Hakemler: Alper Oran xx, Abdülhamit Söyler xx, Cihad Buyurgan xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Onur Şirin xx (Ahmet Furkan dk. 46 x), Abdulsamet xx, Atilla xxx, Alperen xx, Suat xx (Alper dk. 63 x), Mertcan xx (Aytaç dk. 77 x), Şahin xx, İbrahim xx, Sefa xx, Samet xx
Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Ömer Faruk xx, Murat xx (Salih dk. 90+2 ?), Ömer Yıldız xxxx (Cihan Aslan dk. 84 x), Selim xx (Fırat dk. 90+2 ?), Cengizhan xx (Cihan Canpolat dk. 59 x), Hebat xx, Kadir xx, Yiğitcan xx, Yusuf xx (Eren dk. 59 x)
Goller: Ömer Yıldız (dk. 11, 16) (Elazığspor), Atilla (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar : Ferhat, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu), Yusuf, Hebat (Elazığspor) - MERSİN
- Kaynak: İHA
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