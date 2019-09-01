Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3
Son Dakika Spor Haber

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3

13 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-1 yenildi.

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-1 yenildi.


Stat: Tarsus Şehir


Hakemler: Alper Oran xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx


Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Yasin xxx, Samet Eker x (Emir Can dk. 66 x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx (Artun dk. 79 x), Yılmaz xx (Emir Kaan dk. 88 ?), Alperen xx, İbrahim xx, Yakup xx, Sefa xx, Onur xx


Hekimoğlu Trabzonspor: Bekir xx, Miraç xx, Maksut xx, Oğuzhan xxx (Taha Gür dk. 79 x), Samet Yalçın xxx, Dede xxx, Muhammet xx (Ali Aydemir dk. 66 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx, Murat Cem xx (Emrullah dk. 63 x)


Goller: Samet (dk. 40) (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (dk. 79), Dede (dk. 83), Samet Yalçın (dk. 67) (Hekimoğlu Trabzonspor)


Sarı kartlar: Nurullah, Onur (Tarsus İdman Yurdu), Volkan, Samet Yalçın, Oğuzhan, Miraç, Bahadır (Hekimoğlu Trabzonspor) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı Malik Karaahmet, Kırklarelispor'a transfer oldu!
Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]