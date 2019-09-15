TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.
Stat: Tarsus Şehir
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Ejder Yapıcı xx, Vural Gül xx
Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Mehmet xx, Yasin xx (Yasin dk. 80 ?), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Yılmaz xx (Emir Can dk. 68 x), Erkam xx, Artun xx (Mustafa dk. 71 x), Alperen xxx, Yakup xx, Sefa xx
Sarıyer: Kubilay xx, Şaban xx, Murat xx, Doğukan xx (Alim dk. 46 x), Okan xx, Şahin xx, İsmail xx (İsmail dk. 55 x), İlter xx, Adem xx (Bertul dk. 78 x), Bahri xx, Hikmet xx
Goller: Alperen (dk. 82), Ali Yavuz (dk. 90+1) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Sefa, Ekram (Tarsus İdman Yurdu), Doğukan, Bahri (Sarıyer) - MERSİN