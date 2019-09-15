Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0
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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.


Stat: Tarsus Şehir


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Ejder Yapıcı xx, Vural Gül xx


Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Mehmet xx, Yasin xx (Yasin dk. 80 ?), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Yılmaz xx (Emir Can dk. 68 x), Erkam xx, Artun xx (Mustafa dk. 71 x), Alperen xxx, Yakup xx, Sefa xx


Sarıyer: Kubilay xx, Şaban xx, Murat xx, Doğukan xx (Alim dk. 46 x), Okan xx, Şahin xx, İsmail xx (İsmail dk. 55 x), İlter xx, Adem xx (Bertul dk. 78 x), Bahri xx, Hikmet xx


Goller: Alperen (dk. 82), Ali Yavuz (dk. 90+1) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Sefa, Ekram (Tarsus İdman Yurdu), Doğukan, Bahri (Sarıyer) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Yavuz, Sarıyer, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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