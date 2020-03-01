TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.


Stat: Tarsus


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, İsmail Taygun Tasalı xx, Kadir Kantekin xx


Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Mehmet Cansın xx, Ferhat xx (Yasin dk. 77 x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Mustafa xx (Erkam dk. 46 x), Artun xxx, Alperen xxx, İbrahim xx, Sefa xx (Çağrı dk. 82 ?), Onur Şirin xx


Çorum FK: Onur Tekin x, Mert x, Osman x, Kerem xx, Burak x (Nafican dk. 77 ?), Batuhan x (Mete dk. 85 ?), Muhammed xx (Volkan dk. 69 x), Mikail xx, Şaban xx, Talha x, Ertuğrul x


Goller: Ali Yavuz (dk. 66), Artun (dk. 74 ve 90+1) (Tarsus İdman Yurdu) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Tarsus, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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