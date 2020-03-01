TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, İsmail Taygun Tasalı xx, Kadir Kantekin xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Mehmet Cansın xx, Ferhat xx (Yasin dk. 77 x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Mustafa xx (Erkam dk. 46 x), Artun xxx, Alperen xxx, İbrahim xx, Sefa xx (Çağrı dk. 82 ?), Onur Şirin xx
Çorum FK: Onur Tekin x, Mert x, Osman x, Kerem xx, Burak x (Nafican dk. 77 ?), Batuhan x (Mete dk. 85 ?), Muhammed xx (Volkan dk. 69 x), Mikail xx, Şaban xx, Talha x, Ertuğrul x
Goller: Ali Yavuz (dk. 66), Artun (dk. 74 ve 90+1) (Tarsus İdman Yurdu) - MERSİN