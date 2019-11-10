Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0'lık skorla mağlup etti.


Stat: Tarsus


Hakemler: Volkan Okur xx, Musa Murat Emre xx, Ahmet Deveci xx


Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Mehmet Cansın xx, Samet xx, Nurullah xx, Erkam xx, Artun xxx, Alperen xx (Mustafa dk. 62 x), İbrahim xx, Çağrı xxx (Cem dk. 74 x), Sefa xx (Aytaç dk. 51 x), Onur Şirin xx


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz xx, Yiğitcan xx, Bünyamin xx, Onur Alkan xx, Muhammet Burak xx (Hüseyin dk. 68 x), Yüksel xx, Oğuz x(Hasan dk. 7 x), Tolga xx (Azad dk. 46 x), Mansur xx, Furkan xx, Muhammet Yılmaz xx


Goller: Çağrı (dk. 28 ve 46), Artun (dk. 36 ve 67), Cem (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Alperen, Çağrı, Nurullah, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Onur (Amed Sportif Faaliyetler) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Cansın, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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