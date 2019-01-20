Tff 2. Lig: Tokatspor: 4 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grubun 18. haftasında, Tokatspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği
'ni 4-0 mağlup etti.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Hasbi Dede xx, Sedat Yavanoğlu xx, Kenan Özcan
xx
Tokatspor: Akın İsmail xxx, Ömer xxx, Emrah
xxx, Ömer Alp
xxx, Anıl xxx, Muhammed xxx, Bilal (Ahmet dk.75 x), Noyan xxx, Erhan xxx (Vedat dk.83 ?), Recep xx (Onur dk. 59 xx), Timur xxx
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet x, Muhammed x, Ahmet Kutluer x, Ramazan x, Mustafa x, Emre x, Salih x, Muhammet xx, Halil x, Veysel x, Oktay x
Goller: Timur (dk. 36 ve 46), Noyan (dk. 48), Timur (dk.62 pen.) (Tokatspor)
Sarı Kartlar: Ömer (Tokatspor), Salih, Ahmet (Darıca Gençlerbirliği) - TOKAT