Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Tokatspor: 4 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Tff 2. Lig: Tokatspor: 4 - Darıca Gençlerbirliği: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 18. haftasında, Tokatspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Tokatspor: 4 - Darıca Gençlerbirliği: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 18. haftasında, Tokatspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Hasbi Dede xx, Sedat Yavanoğlu xx, Kenan Özcan xx

Tokatspor: Akın İsmail xxx, Ömer xxx, Emrah xxx, Ömer Alp xxx, Anıl xxx, Muhammed xxx, Bilal (Ahmet dk.75 x), Noyan xxx, Erhan xxx (Vedat dk.83 ?), Recep xx (Onur dk. 59 xx), Timur xxx

Darıca Gençlerbirliği: Ahmet x, Muhammed x, Ahmet Kutluer x, Ramazan x, Mustafa x, Emre x, Salih x, Muhammet xx, Halil x, Veysel x, Oktay x

Goller: Timur (dk. 36 ve 46), Noyan (dk. 48), Timur (dk.62 pen.) (Tokatspor)

Sarı Kartlar: Ömer (Tokatspor), Salih, Ahmet (Darıca Gençlerbirliği) - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Spor
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