Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Tuzlaspor: 1 - Menemen Belediyespor: 3

Tff 2. Lig: Tuzlaspor: 1 - Menemen Belediyespor: 3

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor İstanbul'da karşılaştı.

Tff 2. Lig: Tuzlaspor: 1 - Menemen Belediyespor: 3, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor İstanbul'da karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Menemen Belediyespor, 46 puanla zirvede bulunan Tuzlaspor ile puanını eşitledi.

Stat: Pendik

Tuzlaspor: Bayram x, Doğan Can x, Bülent x, Erdinç xx, Taner Koç xx, Gökcan Kaya xx (Taner dk. 81 ?),

Sadık x (Hacı Mustafa dk. 81 ?), Mehmet Özdıraz xx, Muhammed xx, Berat Ali x (Eren dk. 69 x), Murat Yılmaz xxx

Menemen Belediyespor: Necati xx, Veli xx, Semih xx, Ercan xx, Taşkın xx, Mustafa Şen xx (Okan dk. 79 xxx), Umut xxx (Murat Erdemir dk. 86 ?), Mahmut Bilir xx (Talha dk. 90 ?), Mustafa Çeçenoğlu xxx, Rıdvan xx, Hüseyin xx

Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 18), Umut (dk. 20), Okan (dk. 85) (Menemen Belediyespor), Murat Yılmaz (dk. 34) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Umut, Mustafa Çeçenoğlu (Menemen Belediyespor), Muhammed, Sadık (Tuzlaspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

Spor
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