TFF 2. Lig: Uşakspor: 1 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor evinde Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta müsabakalarında Uşakspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk takım Sakaryaspor 48.dakikada Berk İsmail"in golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım Uşakspor 75. dakikada Berat Çetinkaya'nın golü durumu eşitledi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Uşak temsilcisi, Sakaryaspor ile berabere kaldı ve 1 puanın sahibi oldu.



Hikmet Karaman: "Takımın daha iyi oynamasını bekliyordum"



Maç sonu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Karaman, "2 tane dost kulübün mücadelesini izledik, berabere bitti. Kazanmak istiyorduk, olmadı. Ben takımın daha iyi oynamasını bekliyordum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sakaryaspor'u da tebrik ederim" diye konuştu.



Uşakspor, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak haftayı 25 puanla 13. sırada tamamladı. - UŞAK