TFF 2. Lig: Uşakspor: 3 - Kastamonuspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Uşakspor: 3 - Kastamonuspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Uşakspor: 3 - Kastamonuspor: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Kastamonuspor'u 3-1 yendi.

TFF 2. Lig: Uşakspor: 3 - Kastamonuspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Kastamonuspor'u 3-1 yendi.


Maçın ilk yarısında gol olmazken ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, 48. dakikada Seçkin Getbay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya tempolu devam eden Uşakspor 53. dakikada Selim Dilli'nin golü ile 2-0 öne geçirdi. Konuk takım 82. dakikada İlyas Çakmak'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızı-siyahlı takım 90+3. dakikada Abdullah Balıkçı'nın golü ile 3-1 öne geçerek maçın skorunu belirledi.


Uşakspor bu sonuçla 12. galibiyetini alarak, haftayı 38 puanla 8. sırada tamamladı. - UŞAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:48 Kaynak: İHA
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