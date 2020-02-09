TFF 2. Lig: Uşakspor: 4 - Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Uşakspor: 4 - Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Uşakspor: 4 - Sivas Belediyespor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Sivas Belediyespor'u 4-0 yendi.

TFF 2. Lig: Uşakspor: 4 - Sivas Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Sivas Belediyespor'u 4-0 yendi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Uşakspor, Sivas Belediyespor'u konuk etti. Maçın 2'inci dakikasında Uşakspor, Kadir Arı'nın golüyle öne geçti. Kadir Arı bu sefer 38'inci dakikada fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetti ve Uşakspor, soyunma odasına 2-0 önde girdi. 69'uncu dakikada Yaser Yıldız'ın golüyle kırmızı-siyahlı ekip farkı üçe çıkarırken, 84. dakikada Yaser Yıldız takımının dört, kendisinin ise ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi. (4-0) - UŞAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kadir Arı, Uşakspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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